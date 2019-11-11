Лос-Анджелес, США, , 19:53 — REGNUM Кинокомикс «Мстители: Финал» выиграл в номинации «Фильм года» премии People's Choice Awards. Об этом 11 ноября сообщил портал Deadline.

Церемония награждения прошла вечером, 10 ноября 2019 года в комплексе Barker Hangar. расположенном в Санта-Монике (штат Калифорния, США). Стоит отметить, что фильм «Мстители: Финал» режиссёров Энтони и Джо Руссо участвовал в общей сложности в семи конкурсах, в частности, Скарлетт Йоханссон была номинирована на премию «Актриса года», а Крис Эванс и Роберт Дауни-младший на премию «Звезда года».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что кинокомпания Disney выдвинула на оскар основной состав кинокомикса «Мстители: Финал». Актёры и актрисы будут соревноваться в конкурсах за роли второго плана.

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