Вашингтон, , 19:55 — REGNUM Фильм «Джокер» режиссера Тодда Филлипса может возглавить рейтинг самых прибыльных кинокомиксов, так как при бюджете $62,5 млн он уже собрал в мировом прокате более $955 млн. Об этом 8 ноября сообщил обозреватель издания Forbes Скотт Мендельсон на своей странице в социальной сети Twitter.

Джокер Иван Шилов © ИА REGNUM

Лидером по прибыльности является, на данный момент, фильм 2004 года «Маска» с бюджетом в $23 млн, сборы от его проката составили $351 млн, что в 15,2 раза больше изначального бюджета киноленты.

Обозреватель предполагает, что фильм Джокер, собравший уже кассу в $956 млн, за эти выходные превысит показатель $957 млн. Это будет означать, что картина Тодда Филлипса возглавит рейтинг самых прибыльных кинокомиксов, так как в 15,3 раз превысит бюджет фильма.

Среди самых прибыльных фильмов о героях комиксов стали также экранизации о Веноме ($854 млн при бюджете в $90 млн), Дэдпуле ($783 млн / $58 млн) и Бэтмене ($411 млн / $35 млн).

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, один из крупнейших концернов по производству фильмов и телесериалов в США Warner Bros. Entertainment официально приступил к кампании по выдвижению картины режиссера Тодда Филлипса «Джокер» на кинопремию «Оскар» по 16 номинациям из 24 существующих.

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