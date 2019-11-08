Купертино, США, , 14:58 — REGNUM Apple подтвердила информацию о том, что все оригинальные сериалы Apple TV+ получат вторые сезоны. Об этом 8 ноября сообщил портал Engadget.

Компания разослала соответствующее сообщение в различные профильные СМИ. Таким образом, зрители смогут увидеть продолжение сериалов «Видеть», «Дикинсон», «Ради всего человечества» и «Утреннее шоу».

Напомним, запуск потокового сервиса Apple TV+ состоялся 1 ноября 2019 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что 28 ноября 2019 года он начнёт показывать новый сериал М. Найта Шьямалана«Дом с прислугой».

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