Москва, , 18:12 — REGNUM Бакалавриат на педагогических специальностях плохо себя зарекомендовал и вместо него следует возвращать специалитет. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 ноября заявила министр просвещения России Ольга Васильева на заседании Совета по русскому языку в Москве, отвечая на просьбу президента России Владимира Путина поделиться своим мнением по этому вопросу.

Класс Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я считаю, моё мнение, что на педагогические специальности нужно возвращать специалитет. На педагогические специальности, особенно гуманитарного цикла. Я допускаю, что физики — хотя это тоже дичь, наверное, что физик приходит в школу после бакалавриата по физике, куда он пойдёт? Или математик уходит в школу после бакалавриата по математике», — заявила Васильева.

Это в полном смысле незаконченное высшее образование, подчеркнула она.

«Если была бы возможность — это моя мечта, — что вернуть специалитет на педагогические специальности, хотя бы на гуманитарные или вообще все. Потому что учителю школьному, всё-таки, бакалавриата недостаточно», — указала министр.