Москва, , 17:43 — REGNUM Заработные платы в отдалённых районах России у школьных учителей заметно отстают от тех, кто работает в столице, и это создаёт отток кадров. Однако решить проблему такого оттока кадров пока проблематично. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку в Москве.

Владимир Путин проводит в Кремле заседание Совета при Президенте по русскому языку Kremlin.ru

То, что люди стараются переехать в Москву — это не мудрено. Здесь при скольких заработных платах учителей в школе? 100−110 тысяч… Вы сказали про 30 тысяч на селе. Вы знаете, сколько мне стоило сил несколько лет назад, чтобы убедить всех своих коллег, что преподаватель в школах должен получать в среднем по экономике региона? Все говорили, что это невозможно», — заявил Путин.

«Возьмите где-то в шахтёрских городах и посёлках: шахтёр получает в среднем и учитель получает в среднем. Мне говорили, что так нельзя. Я настоял, чтобы было именно так. 30 тысяч — я думаю, что это как минимум средняя по региону. Может быть, этого недостаточно? Не может быть, а точно. И нужно двигаться дальше. Но уровень заработной платы — он не должен иметь перекосов. Это тоже абсолютная аксиома. Потому что сразу же за этой категорией работников тут же последуют другие, третьи, четвёртые и пятые. Это всё должно быть сбалансированно», — подчеркнул он.

Тем не менее муниципалитеты и государство должны выделять этому значительно больше внимания, чем сейчас.

«Нужно совершенствовать дальше и систему оплаты труда, и думать о её повышении», — указал Путин.