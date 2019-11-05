Москва, , 16:53 — REGNUM Снижение роли национальных языков не обусловлено какими бы то ни было законами — наоборот, вместе с ростом роли страны на международной арене возрастает и и заинтересованность в изучении её языка. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку в Москве.

«Законы рынка ведут к вытеснению языков? Не ведут. Наоборот! Вот смотрите, ещё в советские времена во всей Восточной Европе, в школах, везде изучали русский язык. Активно и неплохо, говорят — до сих пор мы пользуемся этим. Почему? Потому что целесообразно и выгодно в хорошем, не примитивном смысле этого слова, знать русский язык. Главный партнёр был Советский Союз — от этого зависела карьера, от этого зависело продвижение по службе, сотрудничество реальное было с Советским Союзом большое», — заявил Путин.

«Это влияние было. Советский Союз растворился, всё. Интерес к языку начал затухать. Искусственно подогревается это затухание — нас побаиваются до сих пор. Но сейчас мы что наблюдаем? В некоторых странах, с которыми у нас начало возрождаться экономическое, политическое сотрудничества, всплеск интереса к русскому языку пошёл. Дайте учебников, преподавателей! Причём не только в республиках бывшего СССР, но и в дальнем зарубежье. Мы видим очевидный интерес», — подчеркнул он.

Как только страна начинает развиваться, как только экономика начинает «дышать», так по-другому начинают играть завоевания России в сфере культуры, указал президент.