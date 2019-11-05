Москва, , 16:42 — REGNUM Сравнения русского языка с оружием в руках России следовало бы избегать в риторике. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку в Москве.

«В этом есть смысл: не употреблять это. Почему? Потому что если это оружие, с ним начнут бороться как с оружием. С ним и так борются, но по другим соображением. Да, это сила в известной степени, такая мягкая сила. Но этого, мне кажется, вполне достаточно», — заявил Путин.

«Я много раз говорил и секрета никакого нет, подавляющее большинство экспертов так и считает: влияние той или иной страны в современном мире определяется не оружием, а экономикой. И как производное от экономики оружие, культура, образование, наука. Всё имеет свою предысторию, но это очень быстро закисает, если не поддерживается высокоразвитой, энергично развивающейся экономикой», — подчеркнул он.