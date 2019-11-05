Москва, , 16:34 — REGNUM Совершенствование и формализация языковых норм не должны сопровождаться вульгарным упрощенчеством в пунктуации и орфографии. Как передаёт корреспондент, об этом 5 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку в Москве.

«Совершенствование и правового поля, и самих норм русского языка не должны означать каких-то революционных изменений и уже тем более вульгарного упрощенчества в пунктуации и орфографии. Напротив, оно призвано утвердить нормы, которые и делают наш язык таким ярким и выразительным: одним из самых стройных, образных и красивых», — заявил Путин.

Одновременно с актуализацией законодательства Путин попросил начать подготовку единого корпуса словарей, справочников и грамматик, содержащих нормы современного литературного русского языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации.

«Они должны стать обязательными для использования всеми государственными структурами», — указал президент.