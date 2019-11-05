Омск, , 10:59 — REGNUM В рамках XVI Межрегионального форума сотрудничества России и Казахстана в Омске 5 ноября открывается выставка художников Казахстана. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии.

Выставка «Алаша» творческой группы «Тамыр» (Чимкент) будет работать в городском музее «Искусство Омска».

По информации мэрии, цель выставки, которая будет работать до 12 ноября, — знакомство омичей с творчеством членов Союза художников Казахстана, с традициями и культурой этой страны.

В экспозиции представлены более ста живописных произведений.

Как сообщало ИА REGNUM, XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдёт в Омске 6−7 ноября 2019 года.

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