Омск, , 08:31 — REGNUM Властям Омска, куда уже через неделю прибудут участники форума регионального сотрудничества России и Казахстана вместе с президентом России Владимиром Путиным, вероятно, не хватило денег, выделенных на ремонт фасадов. Иначе чем объяснить то, как отреставрировали музыкальное училище им. Шебалина? На фотографии, опубликованной в группе «Омск Live» ВK, видно, что старый фасад завесили тряпичной имитацией с «балконами» и «колоннами», передает корреспондент ИА REGNUM.

К приезду Путина в Омске «отремонтировали» музыкальное училище Цитата из группы VK

Напомним, XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдёт в ноябре 2019 года в Омске. Ожидается, что его посетит президент РФ Владимир Путин. Он также пригласил на форум Касым-Жомарта Токаева, который возглавил Казахстан с 20 марта, после того, как Нурсултан Назарбаев объявил о своем уходе в отставку с поста президента этой страны.

В июне 2019 г. финансирование для подготовки форума увеличилось на 1,5 млрд рублей. Отмечалось, что эти деньги пойдут на капитальный ремонт домов и дорог.

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