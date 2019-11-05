Лос-Анджелес, США, , 09:35 — REGNUM В рейтинге кинопроката США по итогам прошедших выходных (1−3 ноября 2019 года) лидирует фантастический боевик «Терминатор: Тёмные судьбы». Об этом 4 ноября сообщил портал Box Office Mojo.

Картина Тима Миллера и Джеймса Кэмерона, премьера которой в США состоялась 1 ноября 2019 года, смогла собрать на домашнем кинорынке уже около $115 млн. Она сместила на второе место кинокомикс «Джокер», общая домашняя касса которого составляет уже $299,1 млн. В топ-5 также вошли «Малефисента: Владычица тьмы» (сумма общих сборов — $85,2 млн), «Гарриет» ($11,7 млн) и анимационная картина «Семейка Аддамс» ($85 млн).

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в лидеры российского проката вышла «Семейка Аддамс». Фильм собрал в России уже 387,5 млн рублей.

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