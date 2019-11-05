Пекин, , 09:05 — REGNUM Четырехсерийный документальный фильм о достижениях Китая в сфере образования за последние 70 лет будет показан по Центральному телевидению Китая (CCTV), сообщает агентство Синьхуа.

Производством сериала занимались China Media Group и министерство образования КНР. Он призван пролить свет на то, какие усилия были приняты и планируется принять властями Поднебесной на поприще развития образования в стране. Он покажет, как Китай из страны с 80% безграмотного населения превратился в страну с 276 млн учащихся в школах, вузах и прочих учебных заведениях. В производстве фильма участвовали 65 преподавателей, студентов, ученых и людей, хорошо разбирающиеся в тонкостях китайской системы образования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае к 70-летнему юбилею основания КНР был отреставрирован один из первых цветных документальных фильмов «Освобожденный Китай», снятый с участием СССР в 1950 году.

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