Москва, , 10:30 — REGNUM 4 ноября на Исторической сцене Большого театра состоится «Оперный бал» в честь 80-летия со дня рождения выдающейся оперной певицы, народной артистки СССР Елены Образцовой. Организатором памятного вечера выступает «Фонд Елены Образцовой».

В концерте примут участие Мария Гулегина, Любовь Петрова, Вероника Джиоева, Юлия Лежнева, Екатерина Семенчук, Лео Нуччи, Феруччо Фурланетто, Лоуренс Браунли, другие звезды оперной сцены, а также лауреаты международного конкурса теноров Фонда Елены Образцовой «Хосе Каррерас Гран-При».

Дирижировать Большим симфоническим оркестром им. П. И. Чайковского будут попеременно народный артист СССР Владимир Федосеев и главный приглашенный дирижер Новосибирского театра оперы и балета Дмитрий Корчак.