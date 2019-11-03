Москва, , 11:11 — REGNUM 3 ноября в рамках акции «Ночь искусств» Музей МХАТ подготовил на постоянной экспозиции лекцию «От «Чайки» до «Вишневого сада». Золотой век Художественного театра». Об этом сообщает портал Культура.РФ.

Рассказ пойдет о классическом периоде Художественного театра: от первой постановки «Царь Федор Иоаннович», легендарной «Чайки» (1898 г.), сквозь постановки «Дядя Ваня» (1899 г.), «Три сестры» (1901 г.), «Вишневый сад» (1904 г.), постановки по произведениям М. Горького и до нового прочтения «Вишневого сада» (1928 г.).

Как влияла обстановка в стране на воплощение произведений на сцене Художественного театра, каков был путь театральных поисков основателей театра К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко? Лекция коснется также важного события в жизни Художественного театра — тридцатилетнего юбилея.