Москва, , 09:11 — REGNUM 1 ноября 2019 года российский музыкант и музыкальный продюсер Олег Чубыкин выпустил новую песню «The Sun Will Always Shine on You» и снятый на нее клип. Как сообщается, изначально этот сингл должен был стать саундтреком к фильму «Жертва».

«Песня получилась слишком объемной, с большими пространствами — иногда вещь сама диктует свое решение. И хотя режиссеру нужен был более интимный трек, я понял, что у меня получилось нечто особенное», — отмечает исполнитель.

По информации российского новостного агентства InterMedia, артист также отмечает, что в этом треке смешались разные музыкальные стили, которые берут начало с конца 50-х годов.

Стоит отметить, что клип на песню был снят в Калифорнии. «Оказывается, в Калифорнии можно снимать, только имея лицензию. Пришлось отвечать вездесущим секьюрити, что мы снимаем видео для свадьбы», — говорил музыкант.