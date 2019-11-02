Москва, , 20:15 — REGNUM В Московском международном доме музыки 3 ноября пройдет церемония вручения грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства. Об этом 2 ноября сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

Торжественное награждение будет предварять выступление Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского, музыканты которого исполнят увертюру к опере Рихарда Вагнера «Тангейзер». Ведущими мероприятия будут актеры театра и кино Егор Бероев и Ксения Алферова.

Лауреатов конкурса определила экспертная комиссия, в состав которой в этом году вошли артист балета и педагог Николай Цискаридзе, актёр театра и кино, театральный педагог Игорь Золотовицкий, органист, пианист и клавесинист Константин Волостнов, музыкант Борис Андрианов и другие деятели искусства.

На портале mos.ru и в социальных сетях будет организована прямая трансляция вручения грантов, которая начнется в 16.00.

Напомним, ежегодная премия в области музыкального, изобразительного, театрального и хореографического искусства вручается лучшим учащимся московских творческих колледжей и школ с 2015 года. С 2017 года талантливые дети и молодежь соревнуются в 19 номинациях, а общий грантовый фонд увеличен в 4 раза и составляет 3,74 млн рублей.

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