Лондон, , 17:26 — REGNUM Британский автор-исполнитель Сэм Смит представил публике песню, которая претендует на статус «квир-гимна». Новый сингл получил название «I Feel Love» и является кавер-версией популярной песни Донны Саммер.

Сэм Смит pitpony.photography

«Я квир, и эта песня преследовала меня на каждом танцполе в каждом заведении для квиров с той самой минуты, когда я начал ходить по клубам», — поделился исполнитель в своем твиттере.

По информации российского новостного агентства InterMedia, музыкант свое новое произведение назвал «самой высокой песней», которую ему когда-либо доводилось петь.

Напомним, что последняя пластинка Смита «The Thrill of it All» была выпущена в 2017 году. Ожидается, что новая песня войдет новый альбом музыканта.