Санта-Моника, США, , 13:08 — REGNUM С 6 по 13 ноября в Санта-Монике будет проходить 40-й Американский кинорынок, в рамках которого на выставке LocationEXPO будут представлены российские зонтичные стенды Роскино и Made in Moscow. Об пишет интернет-портал ПрофиСинема.

Российское кино Иван Шилов © ИА REGNUM

Организаторы кинорынка готовят множество мероприятий, на которых игроки мирового кинорынка смогут провести деловые встречи и наладить контакты, договорится об инвестициях и производственных стимулах для создателей кино.

В этом году на Американском кинорынке с других континентов будут представлены Германия, Франция, Румыния, Китай, Южная Корея, Тайвань, Великобритания, Италия и Таиланд.