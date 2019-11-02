Москва, , 10:59 — REGNUM 6 ноября в Фундаментальной библиотеке Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова состоится пленарное заседание II съезда Общества русской словесности, в котором примет участие его председатель — Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом сообщает сайт Российского книжного союза.

В рамках заседания будут рассмотрены основные перспективы развития Общества, подведены итоги II Всероссийского съезда учителей и преподавателей русского языка и литературы с последующим вручением премий в номинациях «Лучший учитель русской словесности» в номинациях «За многолетний труд», «Молодому учителю», «За организацию внеклассной работы», «За сохранение русского языка и русской культуры».

В пленарном заседании, помимо патриарха Кирилла, примут участие ректор МГУ В.А. Садовничий, министр просвещения РФ О.Ю. Васильева, президент Российского книжного союза С.В. Степашин, вице-президент Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы Дэн Юджин Дэвидсон и многие другие.