Ташкент, , 21:12 — REGNUM Представитель Узбекистана, известный спортивный деятель Сабир Рузиев избран вице-президентом Международной федерации спортивного кино и телевидения (FICTS), передает корреспондент ИА REGNUM.

Таким образом, на сегодня Собир Рузиев является единственным представителем республики в руководстве международных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, Собир Рузиева является обладателем серебряной медали XX Олимпийских игр в Москве (1980 год) по фехтованию, трехкратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом СССР, трехкратным чемпионом Европы, двукратным обладателем Кубка Джованини.

Собир Рузиев на протяжении 13 лет являлся членом сборной СССР по фехтованию, он имеет три международные награды — ордена Международного олимпийского комитета, Олимпийского комитета Азии, Ассоциации Национальных Олимпийских комитетов.

В разные годы Рузиев трудился на должности министра спорта Узбекистана, был главой Национального Олимпийского комитета, руководителем Федерации фехтования республики.

24 октября 2016 года Рузиев был избран вице-президентом Азиатской Конфедерации фехтования.