Лос-Анджелес, США, , 17:27 — REGNUM Вымышленное сетевое издание The Daily Bugle из мира «Человека-паука» выпустило новый ролик с разоблачением Питера Паркера. Видео было опубликовано 30 октября на YouTube-канале проекта.

Джей Джей Джеймсон (Джонатан Кимбл) обвинил Человека-паука в том, что он виновен в «жестоком убийстве» Мистерио. Этот фрагмент зрители могли видеть в конце фильма «Человек-паук: Вдали от дома».

Напомним, Sony запустила сайт вымышленной газеты The Daily Bugle в сентябре 2019 года. В первом ролике Джей Джей Джеймсон назвал супергероя угрозой для общества и «злым психопатом».

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