Москва, , 17:10 — REGNUM В конкурсной программе Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» примут участие 62 театра из 21 российского города. Всего же будет показано 79 спектаклей. Об этом сообщила прессе генеральный директор фестиваля Мария Ревякина.

По ее словам, столичные театры составляют примерно треть афишы — 32%. Санкт-Петербургские — 26% и 42% — регионы России.

В списке основных претендентов на награды уже знакомые московским любителям театра имена режиссеров и их работ. Художественный руководитель театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников выдвинут за постановку «Барокко», Константин Богомолов за спектакль «Преступление и наказание» в Санкт-Петербургском театре «Приют комедианта», Дмитрий Крымов — за нашумевшее прочтение «Анны Карениной» Толстого — «Сережу» в МХТ им. А. П. Чехова, а Тимофей Кулябин за проект «Дети солнца» в новосибирском театре «Красный факел».

«Рекордсменом нынешней «Маски» по количеству номинаций — 19 — стал Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета (Урал Опера Балет), который представил на рассмотрение жюри четыре спектакля. «Следом идет Большой театр — 17 номинаций и пять спектаклей: две оперы и три балета. Затем Пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского, получивший 15 номинаций», — сказала директор премии.

26-я церемония награждения лауреатов состоится 15 апреля 2020 года в зале «Зарядье». Фестиваль спектаклей-номинантов пройдет с февраля по апрель 2020 года.