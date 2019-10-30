Москва, , 11:14 — REGNUM В Москве в Гостином дворе с 5 по 7 ноября состоится V Международная выставка «Denkmal, Россия — Москва», посвященная сохранению, реставрации, использованию и популяризации объектов культурного наследия, сообщается на сайте Минкультуры РФ.

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В столицу съедутся реставраторы, специалисты по охране памятников, архитекторы, сотрудники музеев и др. На выставке будут работать стенды 144 экспонентов из России и Германии.

В рамках выставки «Denkmal, Россия — Москва» пройдут круглые столы, лекции и мастер-классы. Также состоится II Всероссийский конгресс молодых реставраторов.

Как сообщает ИА REGNUM, выставка «Denkmal, Россия — Москва» организуется раз в два года с 2011 года и является одной из крупнейших выставок в России в области охраны и сохранения культурного наследия.

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