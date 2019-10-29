Санкт-Петербург, , 16:47 — REGNUM В Санкт-Петербурге завершился фестиваль Cinemarket, на котором молодые авторы и опытные продюсеры могли встретиться на одной площадке, чтобы обсудить перспективы развития киноиндустрии и показать новые проекты. Об этом пишут организаторы кинофестиваля Cinemarket.

В рамках фестиваля молодым автором предлагалось представить свои проекты членам жюри из таких компаний, как Яндекс. Студия, СТС Медиа, НТВ, ТВ-3, видеосервисов Premiere и Start. Победителем конкурса в номинации «Полный метр» стал сценарист Игорь Цой за сценарий к картине «Покорность».

Победитель конкурса Игорь Цой отметил, что фестиваль предоставляет хорошую возможность познакомиться как с авторами из сферы кино, так и с топ-менеджерами кинокомпаний, которым победитель конкурса уже отправил свои новые сценарии.