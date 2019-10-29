Токио, , 13:32 — REGNUM Японский режиссёр Макото Синкай рассказал о том, как создаются его анимационные фильмы. Подготовительная работа занимает полтора года, сообщил «Мир Фантастики» 28 октября.

Синкай сообщил, что он полтора года сочиняет диалоги персонажей и думает над подходящей музыкой для своего творения. После этого он передает аниматорам уже готовые раскадровки с подробными указаниями.

Напомним, премьера новой анимационной картины Макото Синкая «Дитя погоды» в России состоится 31 октября 2019 года. В Японии картина вышла 19 июля 2019 года.

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