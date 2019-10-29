Москва, , 11:11 — REGNUM 28 октября в Москве в Культурном центре ЗИЛ открылась выставка «Венская модель социального жилья. История успеха». Об этом сообщает портал ArtTube.

Выставка не только рассказывает об истории социального жилищного строительства в Вене, но и знакомит посетителей с различными инструментами и понятиями — такими, как гемайндебау, субсидируемые формы жилья, работа на общее благо, помощь квартиросъемщикам, тендеры для застройщиков.

Начальница Городской дирекции по эксплуатации и управлению зданий Wiener Wohnen Карин Рамзер: «Эта выставка не только оглядывается на прошлое, на успешную эру социального жилищного строительства в Вене, но и показывает масштабные усилия и инвестиции, с помощью которых мы хотим сохранить и увеличить бесценное наследие для будущих поколений».

Выставка продлится до 17 ноября 2019 года.