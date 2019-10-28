Ульяновск, , 13:10 — REGNUM В Ульяновской области начались осенние каникулы, в рамках которые впервые в регионе организуются смены для школьников в загородных лагерях. Детей принимают пять лагерей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

В период каникул школьников принимают туристическая деревня «Артеково», лагеря «Смарт», «Эврика» на базе санатория «Радон», детский лагерь на базе санатория «Итиль» и языковой лагерь на базе санатория «Берёзка» в Димитровграде. Кроме того, продолжат работу и круглогодичные лагеря: детские оздоровительно-образовательные центры «Юность» и «Алые паруса», центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Центр патологии речи», а также санатории им. врача А.А.Тамарова, «Белое озеро».

Всего более 1 тыс. детей смогут отдохнуть в стационарных организациях отдыха детей и их оздоровления.

Кроме того, на базе школ восьми муниципалитетов будут открыты 48 лагерей с дневным пребыванием, в которых отдохнут 1052 учащихся. Дети смогут принять участие в мастер-классах, квестах, программах по интересам. К примеру, в Димитровграде в лицее №16 города продолжится реализация летней программы «Школа инженерных кадров», а в гимназии проводится профильная языковая смена.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в дни осенних каникул, с 26 октября по 4 ноября, организованы для школьников творческие, интеллектуальные и патриотические события — всего более 2 тыс. мероприятий. Также запланированы туристические и экскурсионные мероприятия. Планируется, что культурные мероприятия посетят порядка 40 тыс. учеников.

Напомним, летом на каникулах в 517 организациях отдыха отдохнули более 55 тыс. школьников. Всего на проведение летней кампании из областного бюджета направлено 367,4 млн рублей. «Выраженный оздоровительный эффект оздоровления» составил 94,3%, слабый — 5%, отсутствует оздоровительный эффект оздоровления у 0,7% детей.

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