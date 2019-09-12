Ульяновск, , 07:35 — REGNUM Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области отчиталось об итогах летней оздоровительной кампании в регионе. В ходе проверок 319 лагерей разного типа составлено 382 протокола, сообщается на сайте ведомства.

Всего проведено 319 обследований организаций отдыха детей и их оздоровления, из них по оздоровительным организациям с дневным пребыванием детей — 233. В ходе проверок составлено 382 протокола об административном правонарушении, наибольшее число нарушений выявлено в лагерях дневного пребывания — 298. В загородных оздоровительных лагерях зафиксировано 42 нарушения.

В результате вынесено 44 постановления о назначении административного наказания в виде предупреждения и 320 постановлений в виде административного штрафа. Наложено 594 тыс. рублей штрафов, из них на юридических лиц — 30 тыс. рублей.

В ведомстве отмечают, что основные нарушения санитарного законодательства связаны с несоблюдением санитарно-эпидемиологического режима на пищеблоках и требований к организации питания детей, к условиям размещения детей и содержания отрядов в лагерях, по содержанию территории и помещений.

Как сообщало ИА REGNUM, на каникулах в 517 организациях отдыха отдохнули более 55 тыс. школьников. Всего на проведение летней кампании из областного бюджета направлено 367,4 млн рублей. «Выраженный оздоровительный эффект оздоровления» составил 94,3%, слабый — 5%, отсутствует оздоровительный эффект оздоровления у 0,7% детей.

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