Лос-Анджелес, США, , 09:51 — REGNUM Режиссёр Дэвид Линч получил почетный «Оскар» от Академии кинематографических искусств и наук США. Об этом 28 октября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Кинематографист выступил с короткой речью, в которой он поблагодарил Академию и всех, кто ему помог на его творческом пути. При этом Линч обратился к статуэтке и пошутил: «У тебя очень хорошее лицо. Спокойной ночи».

Церемония награждения Governors Awards прошла 27 октября 2019 года в торгово-развлекательном комплексе Hollywood & Highland Center в Голливуде. Премию также получили Джина Дэвис, Лина Вертмюллер, Кристиан Бэйл и Уэс Стьюди.

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