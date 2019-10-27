Магаданская область, , 20:19 — REGNUM В Магадане в рамках национального проекта «Культура» стартовал II Международный фестиваль «Косторезное искусство народов мира». Об этом 27 октября сообщается на официальном сайте министерства культуры России.

II Международный фестиваль «Косторезное искусство народов мира» Mkrf.ru

Начало фестивальной программе положила выставка произведений, вырезанных из костей животных, на которой представлены работы мастеров из 15 регионов России, Норвегии, Аляски, Швеции, Китая, Финляндии, Казахстана, Белоруссии и Украины. Все произведения прикладного искусства выполнены в разных техниках и посвящены традиционной тематике Севера (ажурные цветы, древние животные, библейские образы и др.).

Программа фестиваля также включает в себя мастер-классы ведущих граверов и резчиков России и конференцию по актуальным вопросам косторезного промысла.

«Фестиваль очень важен для сохранения и развития косторезного промысла на территории Магаданской области, он делает Магадан не только столицей косторезного промысла Российской Федерации, но и мировым центром этого древнего искусства», — отмечают организаторы мероприятия.

Напомним, первый Международный фестиваль косторезного искусства народов мира состоялся в 2017 году. В его работе приняли участие около 100 мастеров из Архангельской, Воронежской, Магаданской, Московской и Тюменской областей, Красноярского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Приморья, Камчатки, Чукотки и Якутии, а также Белоруссии, Китая, Финляндии, Украины и Казахстана. Фестиваль проводится один раз в два года. В этом году фестиваль организован в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

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