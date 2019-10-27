Санкт-Петербург, , 18:36 — REGNUM 25 октября 2019 года питерский музыкальный коллектив Little Big выпустил клип на песню «Rock-Paper-Scissors». Его режиссерами стал лидер группы Илья Прускин и Алина Пязок.

В нем снялись стендап-комик Данила Поперечный, а также шоумен Стас Барецкий. Видео почти целиком состоит из отсылок к популярным фильмам.

По информации российского новостного агентства InterMedia, по сюжету музыканты в костюмах собак изображают стаю. Они нападают на прохожих, дерутся с кошками и даже покупают кости у дилера. За это их и арестовывает собачья полиция.

Сообщается, что этот ролик был выпущен в день старта тура музыкантов «Pop On The Top Tour», который открывается концертом в Минске, а финальное выступление пройдет 28 февраля в Брянске.