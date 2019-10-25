Москва, , 18:33 — REGNUM 25 октября Мультимедиа Арт Музей, Москва открыл выставку Бориса Игнатовича — классика российской фотографии, одного из пионеров советского авангарда 1920—30-х годов. Об этом сообщает официальный сайт музея.

Борис Игнатович — участник легендарной группы «Октябрь» — Всероссийского объединения работников новых видов художественного труда, в которое входили Александр Родченко, Александр Дейнека, Сергей Эйзенштейн, Александр Веснин и др. Выставка в МАММ демонстрирует более 70 работ Игнатовича, относящихся к самому яркому, авангардному периоду его творчества.

Во время Гражданской войны Игнатович делал очерки и репортажи для харьковской газеты «Красная звезда», а после ее окончания был редактором московской газеты «Горняк», откуда был уволен за публикацию якобы непроверенных «рабкоровских писем» читателей из провинции.

Выставка продлится до 17 ноября 2019 года.