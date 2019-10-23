Москва, , 22:02 — REGNUM Министр культуры Владимир Мединский представил общественности данные о государственном финансировании отечественных фильмов. Согласно представленной информации, вложенные в производство средства не вернули 18 проектов, среди которых «Дед Мороз. Битва магов», «Аладдин» и «Тайна Снежной королевы». Это подтверждают сведения, опубликованные на сайте единой системы продажи кинобилетов (ЕАИС).

Министр культуры выразил надежду на то, что появление общедоступной информации о должниках заставит их как можно скорее вернуть деньги, а новых претендентов на госфинансирование подтолкнёт к размышлениям о целесообразности своей заявки.

Напомним, что ранее Владимир Мединский обещал представить общественности все возможные детали финансирования отечественного кинематографа.