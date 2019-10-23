Лос-Анджелес, США, , 19:05 — REGNUM Фанаты выложили в сеть «дипфейк» (фальсифицированное видео), в котором Джордж Лукас якобы жалуется на последний трейлер предстоящего фильма «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход». Ролик был опубликован 22 октября на YouTube-канале портала Collider.

В частности, фальшивый «Лукас» заявляет: он счастлив, что не снимал эту картину. Также он говорит о том, что продюсеры Disney попросту испортили его работу, что фильм настолько плох, что картина «Звёздные войны. Эпизод II: Атака клонов» 2002 года на его фоне выглядит как «Гражданин Кейн».

Ранее Джордж Лукас действительно выступал с критикой в адрес Disney, в частности, он сказал, что фильм «Звёздные войны: Пробуждение Силы» по сути является копией первой ленты саги «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда», которая вышла в 1977 году. Стоит отметить, что когда Лукас продал франшизу Disney за $4 млрд в 2012 году он лишился права контролировать творческий процесс.

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