Лос-Анджелес, США, , 13:49 — REGNUM Сольный фильм о Чёрной Вдове будет последней картиной Marvel для Скарлетт Йоханссон. Об этом 22 октября сообщил портал Cinema Blend.

Об этом актриса сообщила в эфире шоу Джимми Фэллона. Она рассказала, что съемки «Чёрной Вдовы» в Лондоне завершились «пару недель назад». Актриса призналась, что очень взволнована, поскольку будущая картина решила для неё проблему, возникшую после выхода на экраны фильма «Мстители: Финал», в котором её персонажа «стёрли».

Премьера кинокомикса «Чёрная Вдова» состоится в России 30 апреля 2019 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что российский режиссёр и актриса Рената Литвинова выступила на стороне Мартина Скорсезе и Фрэнсиса Форда Копполы по вопросу о кинокомиксах. Кинематографисты заявили, что эти картины не являются кинематографом.

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