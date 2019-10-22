Москва, , 15:47 — REGNUM 6 ноября на сцене «Гоголь-центра» будет представлена специальная программа, посвященная 30-летию театра «Балет Москва». Об этом сообщает Официальный сайт Мэра Москвы.

Зрители увидят отрывки из постановок российских и зарубежных хореографов: «Эквуса» Анастасии Кадрулевой и Артема Игнатьева, «Танцпола» Йеруна Вербрюггена, «Транскрипции цвета» Хуанко Аркеса, «Кафе «Идиот» Александра Пепеляева и «Все пути ведут на Север» Карин Понтьес.

«Мы работаем с российскими и зарубежными хореографами нового поколения, чьи имена заметны на мировой сцене, — отметила директор театра «Балет Москва» Елена Тупысева. — Все спектакли были созданы в сотрудничестве с нашими артистами и не имеют аналогов в других театрах».