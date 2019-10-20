Москва, , 10:36 — REGNUM 22 октября в 11.12 GALLERY в Москве художники арт-группы Студия 30 представят свой новый проект «Deep Mind: Прошивка», который продолжит магистральную тему в их творчестве — взаимодействие виртуального и реального. Об этом сообщает официальная страница галереи в Facebook.

В 2001 году у Лилии Баласановой и Сергея Колеватых возникла идея о создании авторского проекта, в рамках которого художники создавали бы произведения в тандеме — так и появилась Студия 30. Довольно быстро их творческие поиски выстроились в единую линию, фокусом которой стало переосмысление результатов и явлений урбанистической цивилизации.

Работая в России и за рубежом, художники выработали свою собственную творческую манеру, постоянно открывая для себя новые форматы и расширяя видение современного мира, что несомненно продемонстрируют в новой выставке.

Выставка продлится до 1 декабря 2019 года.