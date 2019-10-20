Москва, , 09:29 — REGNUM Фонд развития культуры и искусства White Room Foundation в зале на Подкопаевском переулке в Москве представил первую персональную выставку художницы Асмик Мелконян «Поиски новых фрагментов». Об этом сообщает официальная страница события в Facebook.

Асмик Мелконян — участница мастерских Open Studios центра современного искусства Винзавод, ярмарки Cosmoscow, групповых выставок в России и за рубежом. Серийность — характерный художественный метод работы для Мелконян. Собранные вместе на выставке фрагменты разных серий — возможность для зрителя наблюдать за ходом мысли автора, а также удобный случай остановки и попытки «общего взгляда» для самого художника.

Работы, представленные на выставке охватывают разные периоды творчества молодого автора. В отправной точке маршрута выставки — дипломном триптихе «Затерянный город»: фигуративный текст еще доступен чтению и восприятию, а течение времени замедлено плавными волнами орнамента. В абстрактной композиции «Короткое замыкание» и в серии «Backup» на первый план выходят ритмика изображения.

Выставка продлится до 7 ноября 2019 года.