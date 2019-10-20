Москва, , 05:46 — REGNUM В российских кинотеатрах начался показ фильма «Малефисента: Владычица тьмы». Главные роли в кинокартине исполнили Анджелина Джоли и Эль Фаннинг.

Анджелина Джоли в роли Малифисенты Цитата из к/ф «Малифисента: Владычица тьмы». реж. Хоаким Роннинг. 2019. США, Великобритания

История развивается через несколько лет после показанных в первой части событий. Прекрасная Аврора очнулась от чар и живёт со своей крестной Малефисентой. Появляется не менее прекрасный принц, который делает предложение Авроре. В итоге Малефисента вместо выгодного брачного союза разрывает мир с королем и королевой со всеми вытекающими последствиями. Однако в финале привычно торжествует толерантность и всеобщая всеядность.

Съемки проходили в Великобритании, графстве Бэкингемшир. Фильм получил не слишком лестные отзывы критиков, посчитавших его поверхностным. Они отметили, что картину спасает лишь игра актеров.

Многие зрители посчитали фильм откровенно скучным. Кроме того, далеко не всем нравится абсолютная невнятность и никчёмность персонажей-мужчин.

В итоге сейчас рейтинг картины составляет лишь 54%.

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