Москва, , 16:17 — REGNUM 22 октября в ГУМ-Red-Line откроется выставка Гоши Острецова «Солнцеборцы». На выставке представлена визуализация придуманного художником уникального мира. Об этом сообщает официальный сайт галереи.

В своем новом проекте художник представляет миф о Солнце — Медузе Горгоне в виде доминанта, который держит на цепях своих сабмиссивов. Футуристическое видение от Острецова — это классическое повествование об утопической системе, где новые образы сверхлюдей стремятся изменить привычный мир.

Мифотворчество Гоши Острецова в традиционной для него манере синтезирует наследие русского авангарда и научную фантастику. Этот миф в духе античного эпоса приправлен образами комиксного экшена, бластерами и нарядными красотками.

Выставка продлится до 19 ноября 2019 года.