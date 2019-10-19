Москва, , 16:15 — REGNUM В галерее Artis Gallery на территории центра Винзавод 22 октября откроется экспозиция новых работ Антона и Алексея Твороговых: «Тапир и птичка». Об этом сообщает официальный Инстаграм-канал галереи.

Работы художников, написанные акрилом, стилизованы под типографскую печать, в чем прослеживаются взаимосвязь с жанром комиксов и корреляция с работами Роя Лихтенштейна и Такаси Мураками. Локальные цвета, активные плоскости ярких красок и четкие линии воплощают в пространстве картины бытие созданного авторами мира.

Чарующая магия мультфильмов в новой выставке художников рождается благодаря тому, что на экране оживают волшебные миры, позволяющие познавать окружающую действительность детям, передающие волну теплых чувств и ностальгии взрослым.