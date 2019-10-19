Москва, , 14:33 — REGNUM Президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками ВГИКа обещал проконтролировать работу над мерами по борьбе с пиратством после того, как ему предложат комплекс мер по борьбе с пиратством. Об этом сообщает интернет-портал ПрофиСинема.

Министр культуры РФ Владимир Мединский поставил вопрос о борьбе с пиратством во время беседы с Президентом, заявив, что России сложно будет развивать кинорынок при нынешней ситуации с пиратством в стране.

Министр культуры отметил, что пока пиратство в России не будет побеждено, нет смысла говорить не то, что о появлении российского аналога стриминговой платформы Netflix, но и об успехе российского кино в прокате.