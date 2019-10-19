Москва, , 14:00 — REGNUM 24 октября в галерее Роза Азора в Москве пройдет персональная выставка-аукцион карикатур Андрея Бильжо из собственной коллекции художника. Об этом сообщает портал ArtTube.

Андрей Бильжо — главный художник журнала «Магазин», член Союза художников России и Союза дизайнеров России, академик Академии графического дизайна, почётный член Российской академии художеств и участник десятков выставок в России, Германии, Бельгии, Голландии, Италии, США, в том числе персональных в Москве, Перми, Брюсселе, Берлине и Дюссельдорфе.

Андрей Бильжо: «Меня последнее время мучает одна мысль. Вот художник творит, творит, а потом берет и ни с того ни с сего умирает. И всё, что он натворил, — холсты, папки рисунков — пылится, лежит на полках. А родственники мучаются и не знают, что с этим делать. Выбрасывать вроде жалко, а всё уже не продать. Вот я и решил продать сам. Не всё, конечно».

Выставка продлится до 10 ноября 2019 года.