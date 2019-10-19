Лондон, , 13:27 — REGNUM 29 февраля 2020 года лондонский музей Виктории и Альберта (V & A) откроет первую в Европе крупную выставку кимоно «Kimono: Kyoto to Catwalk». Об этом сообщает портал INTERIOR.RU.

Георг Хендрик Брейтнер. Девушка в кимоно. 1894

Экспозиция собрала 315 работ, в её центре — платье Бьорк, созданное Александром Маккуином, оригинальные костюмы из «Звездных войн», произведения Ив Сен-Лорана, Рэй Кавакубо и Джона Гальяно. В экспозицию также войдут костюмы Оскара из «Записок гейши» и ансамбль Жана Поля Готье, который носила Мадонна в своем видео «Ничто не имеет значения».

На выставке будет показано культурное значение кимоно с 1660-х годов до наших дней, как в Японии, так и в остальном мире. Редкие экземпляры традиционного кимоно будут соседствовать с модной одеждой в японском стиле от ведущих кутюрье, а также с костюмами из фильмов и перформансов.

Выставка продлится до 21 июня 2020 года.