Штат Калифорния, США, , 13:11 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании The CW Television Network объявило о том, что сериал «Аванпост» продлен на третий сезон. Сюжет фэнтези драмы вращается вокруг девушки из расы Чернокровок. Героиню одолевает жажда мести за смерть своей семьи. Отправившись на поиски убийц, девшука обнаруживает у себя сверхъестественные способности, которые ей необходимо обуздать для того, чтобы наказать виновных и победить жестокий диктаторский режим религиозных фанатиков.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Робин Малкольм, известная по «Властелин колец: Две крепости», «Недруги» и «Доктор Хэрроу», Джессика Грин, знакомая зрителям по картинам «Эш против Зловещих мертвецов», «Пираты Карибского моря: мертвецы не рассказывают сказки», «Римская империя: власть крови» и «Восход», Джейк Стормоен, снявшийся в «Явление» и «Вымирание», Имоджен Уотерхаус, сыгравшая в «Химера», «Под покровом ночи» и «Последняя фотография», и Ананд Десаи-Барочиа.

В качестве шоураннеров выступили Кайнен Гриффин, подаривший миру «Мы все падем» и «Паладин», и Джейсон Фоллер. Команду исполнительных продюсеров возглавили Дин Девлин, участвовавший в создании картин «Патриот», «Эскадрилья «Лафайет», «День независимости» и «Звездные врата», и Бретт Боузман, благодаря которому свет увидел «Воины драконов». Работу над сценарием вела Катерина ДиСавино. Режиссерами стали Джон Лойд, Марк Роскин и Курт Найт.