Санкт-Петербург, , 12:36 — REGNUM С 25 по 27 октября в петербургском «Порядке слов» на Фонтанке будет проходить ежегодный молодёжный кинорынок Cinemarket, где молодые авторы смогут свои проекты и пообщаться с признанными мастерами киноискусства. Об этом пишет журнал Сеанс.

В ходе одного из мастер-классов продюсер Сергей Корнихин расскажет о том, как сделать российскую комедию успешной в прокате или как снять эротическую драму, профинансированную Министерством культуры. Продюсер продемонстрирует возможность такого развития событий на примере таких картин, как «Верность» Нигины Сайфуллаевой, «Юморист» Михаила Идова и «Я худею» Алексея Нужного.

Участие в мероприятии и вход на площадку бесплатны, отмечают организаторы.