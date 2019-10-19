Париж, , 12:31 — REGNUM По случаю 200-летия основателя реализма в живописи Гюстава Курбе в Пти-Пале соединили произведения мастера и работы Янь Пэймина, созданные в мастерской Курбе в Орнане. Об этом сообщает портал The Art Newspaper Russia.

Основателю реализма в живописи в этом году исполнилось 200 лет со дня рождения. Французскому художнику китайского происхождения — 58. (в этом возрасте Гюстав Курбе умер). Янь Пэймин, фигуративный экспрессионист известный своими выставками по всему миру, первым получил возможность поработать в мастерской классика в Орнане, где находится его дом-музей.

В экспозиции представлены 10 картин Курбе из собрания Пти-пале и 15 полотен Янь Пэймина. Анималистика Янь Пэймина метафорична — он изображает кровожадных крокодилов, тигров, волков. Картины имеют соответствующие названия: «Дикие игры: путь волков» или «Дикие игры: путь крокодилов».

Выставка продлится до 19 января 2020 года.