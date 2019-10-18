Лос-Анджелес, США, , 15:18 — REGNUM Продюсер и сценарист Саладин Паттерсон подписал «многолетний» контракт с телеканалом Fox TV, принадлежащим компании Disney. Об этом 17 октября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

В рамках этого соглашения он будет работать над созданием комедийных сериалов для кабельных телеканалов и потоковых сервисов. Стоит отметить, что Паттерсон ранее работал с Disney над созданием ситкома «Шоу Берни Мака», которое выходило в эфир в период с ноября 2001 по апрель 2006 годов.

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Саладин Паттерсон также известен зрителям по работе над сериалом TBS «Полицейские», кроме того, он занимал должность исполнительного продюсера в проектах популярного ситкома «Теория большого взрыва» и шоу «Ясновидец».

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