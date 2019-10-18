Санкт-Петербург, , 13:09 — REGNUM 18 октября в Новом выставочном зале Музея городской скульптуры Санкт-Петербурга открывается выставка, посвящённая 90-летнему юбилею крупного российского художника Льва Сморгона.

В экспозиции представлены самые яркие произведения автора — скульптура, живопись, фарфоровая пластика, стекло и игрушки. Как напоминают организаторы выставки, Лев Сморгон — автор известной фарфоровой «Лисы», кукол «Гимнастки», «Дяди Степы» и многих других, теперь уже коллекционных, предметов декоративно-прикладного искусства.

Кроме того, он автор памятника «Женщинам-бойцам МПВО» на Кронверкской улице, декоративной скульптурной композиции перед театром «Буфф», мемориальных досок и надгробных памятников, установленных в Петербурге. Произведения Сморгона хранятся в Государственном Русском музее, Государственном литературно-мемориальном музее Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, Государственном музее городской скульптуры и многих других музеях России.