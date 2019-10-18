Москва, , 10:50 — REGNUM 18 октября в поп-ап-пространстве ЦСИ «Винзавод» «Москвич Mag» представит выставку «Искусство совершенства» 26-ти художников и объединений, отобранных куратором проекта Мариной Федоровской. Об этом сообщает портал ArtTube.

В конкурсе приняло участие 85 авторов, из которых в предварительный лонг-лист вошли 20 художников. Заявленные темы — размышления о скорости жизни, движении и перфекционизме — привлекли множество идей. Также вне конкурса куратором отобраны художники Вероника Георгиева, Ильмира Болотян, Анна Шанаева, Антон Польский и Полина Соколова.

Марина Федоровская: «Идея выставки трактована нами широко, что позволяет сочетать проекты, построенные вокруг темы человеческого стремления к самосовершенствованию, философских, динамических, медитативных и саунд-арт концепций. Форма круга вдохновляет художников на рассуждения о циркуляции энергий, сезонности, радости жизни и выгорании».

Выставка продлится до 3 ноября 2019.